Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Angerempelt und dabei Handy entwendet

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Beim Verlassen einer Tankstelle in der Neckarstraße wurde einem 47 Jahre alten Mann am Dienstagmorgen (8.7.) sein Handy aus der Jackentasche entwendet. Als er gegen 1.50 Uhr die Tankstelle verließ, rempelte ihn ein bislang unbekannter Mann an, nahm dabei das Mobiltelefon an sich und entfernte sich in Richtung Hügelstraße.

Der Täter hat eine schmale Statur, trug kurze dunkle Haare und einen Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer weißen Lederjacke mit schwarzen Elementen. Laut Zeugenaussagen hatte er ein südländisches Aussehen.

Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell