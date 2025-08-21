POL-S: Einbrecher scheitern an Wohnungstür - Zeugen gesucht
Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)
Unbekannte haben am Dienstagabend (19.08.2025) versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaus an der Badstraße einzubrechen. Die Täter gelangten zwischen18.00 Uhr und 01.00 Uhr auf bislang unbekannte Weise in das Treppenhaus. An einer Wohnungstür im ersten Stock versuchten sie, das Schließblech aufzubiegen. Als dies misslang, flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell