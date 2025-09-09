PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Baucontainer

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.09.2025:

Homberg

Tatzeit: Freitag, 05.09.2025, 14:00 Uhr bis Montag, den 08.09.25, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter sind zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in einen Baucontainer an der B254 eingebrochen und haben verschiedene Arbeitsmaterialien entwendet.

Die Unbekannten beschädigten im Tatzeitraum die Öffnungsvorrichtung des Containers und begaben sich anschließend in den Innenraum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entnahmen sie drei Arbeitsjacken, vier Fachbücher und eine Kiste mit handwerklichen Hilfsmitteln. Mit der Beute entfernten sich die Diebe unerkannt vom Tatort. Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

