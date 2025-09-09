POL-HR: Einbruch in Baucontainer
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.09.2025:
Homberg
Tatzeit: Freitag, 05.09.2025, 14:00 Uhr bis Montag, den 08.09.25, 07:00 Uhr
Unbekannte Täter sind zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in einen Baucontainer an der B254 eingebrochen und haben verschiedene Arbeitsmaterialien entwendet.
Die Unbekannten beschädigten im Tatzeitraum die Öffnungsvorrichtung des Containers und begaben sich anschließend in den Innenraum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entnahmen sie drei Arbeitsjacken, vier Fachbücher und eine Kiste mit handwerklichen Hilfsmitteln. Mit der Beute entfernten sich die Diebe unerkannt vom Tatort. Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Telefon 05681/774-0.
Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell