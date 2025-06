Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Supermarktfiliale

Geilenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 26. Juni, entwendete ein 26-Jähriger gegen 15.15 Uhr aus einer Supermarktfiliale an der Herzog-Wilhelm-Straße Lebensmittel und Hygieneutensilien. Als er vom Ladendetektiv angesprochen und in dessen Büro geführt wurde, kam es aufgrund eines Fluchtversuchs zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde ein Mitarbeiter des Supermarkts verletzt. Es gelang den Mitarbeitern jedoch, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 26-jährige Heinsberger wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

