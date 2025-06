POL-HS: Fahrzeug kollidiert mit Baum

Heinsberg-Unterbruch (ots) - In der Nacht von Dienstag (24. Juni), 23 Uhr, auf Mittwoch (25. Juni), 07.50 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Straße Fell sowie in der Wurmstraße Zugang zu zwei Pkw und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Aus dem einem Wagen entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen mehrere Schlüssel, beim zweiten Fahrzeug gingen sie leer aus. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

