Polizei Homberg

POL-HR: 32-Jähriger nach Streit schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.09.2025:

Felsberg

Tatzeit: Freitag, den 05.09.2025 um 21:32 Uhr

Am Freitagabend kam es am Bahnhof in Felsberg-Gensungen zur körperlichen Auseinandersetzung. In diesem Zusammenhang wurde ein 32-jähriger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis schwer verletzt.

Gegen 21:45 Uhr fanden die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst einen verletzten 32-Jährigen am Bahnhof in Felsberg-Gensungen vor. Ersten Ermittlungen zur Folge soll eine körperliche Auseinandersetzung zwischen ihm und weiteren Beteiligten vorangegangen sein. Der schwerverletzte Geschädigte wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sein männlicher Begleiter blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Die umfangreichen Ermittlungen zum genauen Ablauf der Geschehnisse und den Hintergründen der Tat dauern noch an und werden von der Kriminalpolizei in Homberg/Efze geführt.

Am Sonntag konnte ein 23-jähriger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis festgenommen werden. Er wird verdächtigt an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Der Tatverdächtige wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel einem Haftrichter des Amtsgerichtes Kassel vorgeführt.

Gegen den vorläufig festgenommenen 23-Jährigen konkretisierte sich der dringende Tatverdacht wegen versuchten Totschlags bislang nicht, wenngleich die Ermittlungen gegen ihn aufgrund eines Körperverletzungsdeliktes weiterhin andauern. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel entlassen.

Zeugen, die am Freitagabend im Bereich des Bahnhofs Felsberg verdächtige Personen beobachtet oder mit der Tat im Zusammenhang stehende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05681/774-0 bei der Kriminalpolizei in Homberg zu melden.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Moritz Teschner -Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

