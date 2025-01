Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Betrunkener flüchtet auf der Felge - Nach einem Unfall ist ein Betrunkener 54-Jähriger in der Nacht auf Sonntag geflüchtet. Dabei verunfallte er erneut.

Ulm (ots)

Um Mitternacht befuhr der Mann mit seinem Golf die B465 von Schemmerhofen kommend in Richtung Warthausen. Hier geriet er auf Grund seiner Alkoholisierung zu weit nach links und kollidierte mit dem Dacia einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 19-Jährigen. Der Betrunkene flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Warthausen. Dabei verlor er kurz nach dem Kreisverkehr seinen vorderen linken Reifen und flüchtete weiter auf der Felge. Dadurch hinterließ er auf seiner Flucht durch Warthausen über mehrere Kilometer hinweg markante Kratzspuren auf dem Asphalt. Im Öschweg in Warthausen kollidiere der 54-Jährige dann mit einem Bordstein, flüchtete jedoch auch hier weiter. Beamte des Polizeireviers Biberach nahmen den Unfall vor Ort auf und fahndeten nach dem Flüchtigen. Auf Grund von Zeugenaussagen sowie der Rekonstruktion seiner Fluchtstrecke anhand der hinterlassenen Felgenspuren wurde der Mann kurze Zeit später an einer Bushaltestelle in der Birkenharder Straße gestellt. Hier war er dabei, einen Reifenwechsel durchzuführen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über der absoluten Fahruntüchtigkeit. Der 54-Jährige musste eine Blutentnahme erdulden. Einen gültigen Führerschein konnte er bislang nicht vorlegen, hierzu dauern die Ermittlungen der Beamten noch an. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro. Der Golf des 54-Jährigen wurde abgeschleppt.

+++++++++++++++++++ (0164155) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell