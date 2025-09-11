Polizei Homberg

POL-HR: Einbrüche in Bad Zwesten - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.09.2025:

Bad Zwesten

Tatzeit: Dienstag, 09.09.2025, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 11.09.2025, 08:00 Uhr

Zwischen Dienstagnachmittag, 09.09.2025, 14:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 11.09.2025, 08:00 Uhr, kam es in Bad Zwesten zu mehreren Einbrüchen. Betroffen waren ein Schwimmbad und zwei Wohnhäuser.

Einbruch in Schwimmbad:

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 22:30 Uhr bis 09:15 Uhr, verschafften sich Unbekannte über ein Fenster Zugang zu dem Schwimmbad in der Hardtstraße. Sie entwendeten zwei Musikboxen der Marke JBL und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Einbruch in Wohnhaus in der Straße "Zum Treisberg":

Zwischen Dienstag, 14:00 Uhr und Mittwoch, 14:25 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Zum Treisberg" ein. Sie öffneten gewaltsam einen Fensterladen und schlugen anschließend die Scheibe des dahinterliegenden Fensters ein. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume und flüchteten im Anschluss. Zum möglichen Stehlgut und zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Einbruch in Wohnhaus in der Straße "Zum Köpfchen":

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 16:00 Uhr und Donnerstag, 08:00 Uhr, durch Einschlagen einer Scheibe neben der Terrassentür Zugang in ein Wohnhaus in der Straße "Zum Köpfchen". Auch hier wurden mehrere Räume offensichtlich gezielt nach Wertgegenständen durchsucht. Ob und was entwendet wurde sowie die Frage, ob ein möglicher Tatzusammenhang zwischen den drei Einbrüchen besteht, sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Polizei bittet um Hinweise:

Die Polizeistation in Fritzlar und die Kriminalpolizei Homberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bad Zwesten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05622/99660 oder 05681/7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

