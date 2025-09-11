Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte zerkratzen PKW

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.09.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Mittwoch, den 10.09.2025, zwischen 20:40 Uhr und 20:50 Uhr

Am Mittwochabend haben unbekannte Täter einen PKW in der Wolfhager Straße in Fritzlar beschädigt.

Die Unbekannten näherten sich im Tatzeitraum dem geparkten Fahrzeug. Anschließend zerkratzten sie mit einem spitzen Gegenstand den PKW, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro entstand. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Cupra Formentor.

Die unbekannten Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 185cm groß. Er trug bei der Tatausführung ein braunes T-Shirt, dunkelblaue Jeans und hatte dunkle, zurückgegelte Haare.

Täter 2: männlich, ca. 160cm groß. Er trug ein langärmliges Oberteil mit drei Streifen an den Armen (vermutlich der Marke Adidas) und eine grau Jogginghose.

Die Polizeistation Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefonnummer 05622/9966-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell