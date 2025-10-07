Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - 37-Jähriger setzt Fahrzeug in Brand

Karlsruhe (ots)

Ein 37-Jähriger soll am Montagabend in Pfinztal-Berghausen ein Auto in Brand gesetzt haben, nachdem es zuvor wohl Unstimmigkeiten mit dem neuen Partner seiner Ex-Freundin gab

Nach aktuellen Erkenntnissen stand der spätere Beschuldigte gegen 22:20 Uhr vor der Wohnanschrift seiner ehemaligen Lebensgefährtin in der Georgstraße und wollte offenbar Kontakt zu ihrem neuen 28-jährigen Partner herstellen. Nachdem seine Kontaktversuche jedoch scheiterten, setzte der 37-Jährige daraufhin wohl den Motorraum des vor dem Haus geparkten Mercedes des 28-Jährigen in Brand und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit.

In der weiteren Folge nahmen alarmierte Streifenbesatzungen den Beschuldigten an seiner Wohnanschrift vorläufig fest.

Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 7000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell