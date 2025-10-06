PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Samstag in ein Wohnhaus in Eggenstein-Leopoldshafen eingebrochen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher vermutlich im Zeitraum zwischen 17:15 und 20:50 Uhr über ein unverschlossenes Gartentor Zutritt auf das Grundstück im Brüsseler Ring. In der Folge schlugen die Unbekannten die Terrassentür des Wohnhauses wohl mit einer Gartenharke gewaltsam ein. Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Zimmer und durchwühlten Schränke und Schubladen, wobei sie mehrere Schmuckstücke entwendeten.

Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens wird aktuell auf 3.000 Euro und der entstandene Sachschaden auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Emma Bayha, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 15:43

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeibeamter bei Widerstand dienstunfähig verletzt

    Karlsruhe (ots) - Im Rahmen eines Polizeieinsatzes in der Nacht auf Sonntag leistete ein 25-jähriger Mann Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein Polizist wurde dabei derart verletzt, dass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen weigerte sich der 25-Jährige gegen 00:30 Uhr das Gelände des Oktoberfests in Waghäusel zu ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:34

    POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Einsturz eines Wohnhauses

    Karlsruhe (ots) - Am Montagvormittag stürzte ein Wohnhaus in Ubstadt-Weiher aus bislang ungeklärter Ursache ein. Zwei Personen wurden hierbei verletzt. Nach aktuellem Kenntnisstand explodierte gegen 11:05 Uhr ein Anbau eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Ubstadt-Weiher aus derzeit noch unklarer Ursache. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich zwei Personen im Inneren des Hauses. Eine unmittelbar ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 10:19

    POL-KA: (KA) Hambrücken - Trunkenheitsfahrt endet in Verkehrsunfall

    Karlsruhe (ots) - Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer fuhr in der Nacht auf Freitag unter dem Einfluss von Alkohol und kam hierbei von der Straße ab. Anschließend flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr der 43-Jährige gegen 01:45 Uhr auf der K3525 bei Hambrücken in Richtung Kirchstraße. Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren