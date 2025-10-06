Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Samstag in ein Wohnhaus in Eggenstein-Leopoldshafen eingebrochen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher vermutlich im Zeitraum zwischen 17:15 und 20:50 Uhr über ein unverschlossenes Gartentor Zutritt auf das Grundstück im Brüsseler Ring. In der Folge schlugen die Unbekannten die Terrassentür des Wohnhauses wohl mit einer Gartenharke gewaltsam ein. Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Zimmer und durchwühlten Schränke und Schubladen, wobei sie mehrere Schmuckstücke entwendeten.

Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens wird aktuell auf 3.000 Euro und der entstandene Sachschaden auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Emma Bayha, Pressestelle

