Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeibeamter bei Widerstand dienstunfähig verletzt

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes in der Nacht auf Sonntag leistete ein 25-jähriger Mann Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein Polizist wurde dabei derart verletzt, dass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen weigerte sich der 25-Jährige gegen 00:30 Uhr das Gelände des Oktoberfests in Waghäusel zu verlassen, woraufhin der dortige Sicherheitsdienst die Polizei verständigte. Einen polizeilich erteilten Platzverweis missachtete er ebenso, weshalb er von dem Gelände geführt werden sollte. In der Folge ging er mit erhobenen Fäusten auf die Beamten los und leistete bei der anschließenden Festnahme erheblichen Widerstand. Dabei verletzte sich einer der Polizisten am Knie und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen Tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

