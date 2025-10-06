POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Einsturz eines Wohnhauses

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Montagvormittag stürzte ein Wohnhaus in Ubstadt-Weiher aus bislang ungeklärter Ursache ein. Zwei Personen wurden hierbei verletzt.

Nach aktuellem Kenntnisstand explodierte gegen 11:05 Uhr ein Anbau eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Ubstadt-Weiher aus derzeit noch unklarer Ursache. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich zwei Personen im Inneren des Hauses.

Eine unmittelbar eingetroffene Streifenbesatzung brachte die 80-jährige Bewohnerin mit leichten Verletzungen aus dem Haus ins Freie. Ihr 77-jähriger Ehemann wurde von der alarmierten Feuerwehr aus den Trümmern befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Das Verletzungsausmaß ist derzeit noch unbekannt.

Aktuell ist die Hauptstraße zum Zwecke der Bergungs- und Aufräumarbeiten vollständig gesperrt. Eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung kann derzeit ausgeschlossen werden. Die Explosionsdruckwelle beschädigte mehrere Fensterscheiben in der direkten Nachbarschaft. Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

