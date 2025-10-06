PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Einsturz eines Wohnhauses

Karlsruhe (ots)

Am Montagvormittag stürzte ein Wohnhaus in Ubstadt-Weiher aus bislang ungeklärter Ursache ein. Zwei Personen wurden hierbei verletzt.

Nach aktuellem Kenntnisstand explodierte gegen 11:05 Uhr ein Anbau eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Ubstadt-Weiher aus derzeit noch unklarer Ursache. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich zwei Personen im Inneren des Hauses.

Eine unmittelbar eingetroffene Streifenbesatzung brachte die 80-jährige Bewohnerin mit leichten Verletzungen aus dem Haus ins Freie. Ihr 77-jähriger Ehemann wurde von der alarmierten Feuerwehr aus den Trümmern befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Das Verletzungsausmaß ist derzeit noch unbekannt.

Aktuell ist die Hauptstraße zum Zwecke der Bergungs- und Aufräumarbeiten vollständig gesperrt. Eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung kann derzeit ausgeschlossen werden. Die Explosionsdruckwelle beschädigte mehrere Fensterscheiben in der direkten Nachbarschaft. Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 10:19

    POL-KA: (KA) Hambrücken - Trunkenheitsfahrt endet in Verkehrsunfall

    Karlsruhe (ots) - Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer fuhr in der Nacht auf Freitag unter dem Einfluss von Alkohol und kam hierbei von der Straße ab. Anschließend flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr der 43-Jährige gegen 01:45 Uhr auf der K3525 bei Hambrücken in Richtung Kirchstraße. Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 16:10

    POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Karlsruhe (ots) - Ein 70-jähriger Zweiradfahrer kollidierte im Ortsteil Karlsdorf am Donnerstagmittag mit einem Pkw und erlitt schwere Verletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 70-Jährige gegen 15:00 Uhr mit seinem Motorrad auf der Bruchsaler Straße in Fahrtrichtung Media Markt. An der Kreuzung zur Ostendstraße überholte er offenbar einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren