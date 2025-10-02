PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 70-jähriger Zweiradfahrer kollidierte im Ortsteil Karlsdorf am Donnerstagmittag mit einem Pkw und erlitt schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 70-Jährige gegen 15:00 Uhr mit seinem Motorrad auf der Bruchsaler Straße in Fahrtrichtung Media Markt. An der Kreuzung zur Ostendstraße überholte er offenbar einen vorfahrtsbedingt wartenden Pkw und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem von der Ostendstraße auf die Bruchsaler Straße einfahrenden Pkw. Aufgrund des Aufpralls stürzte der Senior von seiner Harley und rutschte wohl mehrere Meter über die Straße.

Ein unmittelbar alarmierter Rettungswagen transportierte den Gestürzten mit Verletzungen am Rücken in ein Krankenhaus. Der 38-jährige Pkw-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste der Bereich um die Ostendstraße/Bruchsaler Straße für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

