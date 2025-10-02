Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrskontrolle endet mit mehreren Strafanzeigen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Eine Verkehrskontrolle am Mittwochmorgen blieb für einen 36-jährigen Mann nicht folgenlos.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kontrollierten Polizeibeamte gegen 10:30 Uhr einen weißen Transporter in der Yorckstraße. Im Rahmen von Überprüfungen stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug keinen Versicherungsschutz hatte. Die an dem Transporter angebrachten Kennzeichen waren zudem entwendet. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten verschiedene Betäubungsmittel, ein neuwertiges E-Bike und mehrere Dokumente, die offenbar gestohlen waren.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls, Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

