Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich in Bretten ein Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter Autofahrer ein Fahrzeug beschädigte und daraufhin flüchtete.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 52-jährige PKW-Fahrer mit seinem VW gegen 18:15 Uhr auf der Gustav-Hertz-Straße in östliche Fahrtrichtung. Mutmaßlich in Folge seiner Alkoholisierung kollidierte er hier mit der Stoßstange eines vor ihm befindlichen Autos auf und entfernte sich anschließend unerlaubt in Fahrtrichtung "Max-von-Laue-Straße".

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung stellten Polizeibeamte den 52-Jährigen kurze Zeit später nur unweit der Unfallörtlichkeit auf Höhe der Max-Plank-Straße/Werner-Heisenbergstraße in seinem Pkw fest und unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei ergab sich den Streifenbeamten der Verdacht einer Alkoholisierung. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille.

Sowohl der Fahrzeugschlüssel als auch der Führerschein des 52-Jährigen wurde polizeilich beschlagnahmt. Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

Emma Bayha, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell