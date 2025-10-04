PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KA: (KA) Karlsbad - Pkw überschlug sich nach Unfall im Kreisverkehr - Fahrerin war alkoholisiert

Karlsruhe (ots)

Am späten Freitagabend gegen 22:30 Uhr ereignete sich in Karlsbad-Langensteinbach ein Vekehrsunfall mit drei verletzten Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die deutlich alkoholisierte 37-jährige Pkw-Fahrerin die Landstraße 562 in Fahrtrichtung Langensteinbach. Die Fahrerin verlor offenbar aufgrund ihrer Alkoholisierung sowie vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überuhr die Vekehrsinsel eines Kreisverkehrs. Hiernach überschlug sich der Pkw und kam jedoch im Anschluss wieder auf den Rädern zum Stehen.

Im Pkw befanden sich zum Unfallzeitpunkt neben der Fahrerin noch ein 4-jähriges und ein 7-jähriges Kind. Alle drei Insassen kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand wurden alle Personen lediglich leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Gegen die Pkw-Fahrerin wurde ein Strafverfahren, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, eingeleitet.

