POL-KA: (KA) Karlsruhe - Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Verfolgungsfahrt

Karlsruhe (ots)

Ein 26-jähriger BMW-Fahrer fuhr in der Nacht auf Sonntag mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt und flüchtete anschließend vor einer Polizeistreife.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge war der Mann gegen 02:30 Uhr mit seinem BMW in der Innenstadt unterwegs, als ihn ein Zeuge beobachtete, wie er mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr und dabei mehrere rote Ampeln missachtete. Eine verständigte Streifenwagenbesatzung sichtete den BMW im Bereich der Degenfeldstraße und wollte den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. In der Folge beschleunigte der Mann sein Fahrzeug und flüchtete mit mehr als 100 km/h über die Durlacher Allee in Richtung Durlach. Erst in Stupferich hielt der Fahrer seinen Pkw in der Kleinsteinbacher Straße an und stieg aus dem BMW aus.

Kurz darauf nahmen Polizeibeamte des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach den 26-Jährigen vorläufig fest. Im Rahmen der anschließenden Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 0,7 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Er muss sich nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheitim Straßenverkehr verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

