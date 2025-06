POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Northeim (ots) - Hardegsen, Bundesstraße 241 / Landwehr, Mittwoch, 04.06.2025, 19.05 Uhr HARDEGSEN (Wol) Am Mittwoch gegen 19.05 Uhr befuhr eine 73-jährige Hardegserin die B241 aus Uslar in Fahrtrichtung Hardegsen und beabsichtigte nach links in die Straße Landwehr einzubiegen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto eines 61-jährigen Hardegsers wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Durch den ...

mehr