Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit zwei verletzten Personen

Northeim (ots)

Hardegsen, Bundesstraße 241 / Landwehr, Mittwoch, 04.06.2025, 19.05 Uhr

HARDEGSEN (Wol)

Am Mittwoch gegen 19.05 Uhr befuhr eine 73-jährige Hardegserin die B241 aus Uslar in Fahrtrichtung Hardegsen und beabsichtigte nach links in die Straße Landwehr einzubiegen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto eines 61-jährigen Hardegsers wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam.

Durch den Zusammenstoß kam es bei beiden Autos zu einem wirtschaftlichen Totalschaden. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Bei beiden Personen wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell