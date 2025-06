Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brandstiftung

Uslar (ots)

Uslar, (go), Pastorenstraße, (Nähe Friseur), Donnerstag, der 05.06.2025, 03:50 Uhr. Bisher unbekannte Täter entzündeten auf der Türschwelle der Haustür eines 44- jährigen eine unbekannte Substanz und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Bewohner des Hauses wurden durch den ausgelösten Brandmelder darauf aufmerksam und löschten den Brand selbstständig. Verletzt wurde dabei niemand. Durch die eingesetzten Beamten wurden Reste des Brandschutt sichergestellt. Es entstand ein geringer Sachschaden am Gebäude in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell