Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Fahrzeug gerät in Brand

Freiburg (ots)

Vermutlich durch einen technischen Defekt geriet am Samstag, 30.11.2024 gegen 15.30 Uhr ein Renault Megane in der Adelhauser Straße in Brand. Zuvor befuhr der 41-jährige Fahrzeugführer die Straße talwärts in Richtung Maulburg, als er bemerkte, dass technische Systeme sowie die Bremse an seinem Fahrzeug ausgefallen waren. Er hielt den Renault mittels Handbremse am Straßenrand an und sah einen Flammenschein unter dem Fahrzeug. Durch Ersthelfer konnte der Brand mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Maulburg mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell