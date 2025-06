Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B241

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 241 zwischen Northeim und Hammenstedt (Waldstück Bürgerholz), Mittwoch, 04.06.2025, 22.40 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwochabend ereignete sich gegen 22:40 Uhr auf der Bundesstraße 241, im Bereich des Waldstücks Bürgerholz zwischen Northeim und Hammenstedt, ein tödlicher Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 22-jährige Fahrerin aus Bad Grund die B241 in Richtung Hammenstedt. Beim Überholen eines vor ihr fahrenden Autos, welches von einem 22-Jährigen aus Peine gesteuert wurde, übersah sie den entgegenkommenden Verkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 19-jährigen Northeimers. Infolge der Kollision wurde das Fahrzeug des 19-Jährigen gegen das Fahrzeug des 22-Jährigen aus Peine geschleudert.

Der 19-jährige Northeimer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die 22-jährige Unfallverursacherin aus Bad Grund wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 22-jährige Fahrer aus Peine erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wurden die Fahrzeuge der 22-Jährigen und des 19-Jährigen beschlagnahmt. Zudem wurde eine Blutprobenentnahme bei der 22-Jährigen angeordnet und ein externer Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen.

Das THW Northeim und die Freiwillige Feuerwehr Northeim waren ebenfalls vor Ort im Einsatz.

Für die erforderlichen Absperr- und Reinigungsmaßnahmen wurde die Straßenmeisterei Northeim hinzugezogen. Die Maßnahmen am Unfallort sind derzeit noch nicht vollständig abgeschlossen. Eine Ampelanlage wurde eingerichtet, um den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeizuleiten. Es wird davon ausgegangen, dass die Fahrbahn voraussichtlich erst gegen Mittag wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell