Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Schönhagen/Kammerborn, Amelither Straße, Dienstag, der 03.06.2025, 10:35 Uhr. Eine 21 -jährige PKW Fahrerin aus Höxter befuhr die Amelither Straße in Richtung Kammerborn, als sie aufgrund eines medizinischen Notfalls mit ihrem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn fuhr und anschließend nach links von der Straße ab kam und hinter einem Graben auf einer Wiese zum Stehen kam. Sie wurde dabei leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro.

