Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines E-Scooters/Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Uslar (ots)

Uslar, (go), An der Eisenbahn, (Bahnhofsvorplatz), Dienstag, der 03.06.2025, zwischen 07:15 Uhr und 16:50 Uhr. Bisher unbekannte Täter entwendeten einen mit einem Kabelschloss gesicherten E-Scooter einer 21- jährigen aus Uslar, indem sie das Schloss durchtrennten. Der Wert beträgt ca. 400 Euro. Das Schloss wurde später ca. 150 m vom Tatort entfernt gefunden und sichergestellt. Bei der Aufnahme des Diebstahls wurde durch die Beamten außerdem festgestellt, dass der Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen hat. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

