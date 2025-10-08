Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Zeugensuche nach Einbruch in zwei Einfamilienhäuser

Neukirchen-Vluyn (ots)

Im Ortsteil Vluyn brachen am 07.10.2025 in den Abendstunden unbekannte Personen in zwei Einfamilienhäuser ein.

Auf dem Vluyner Südring ist in der Zeit von 17:45 Uhr bis 22:00 Uhr der Glaseinsatz der rückwärtigen Terrassentür einer Doppelhaushälfte eingeschlagen, und die Räumlichkeiten durchsucht worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte Schmuck erbeutet werden.

Im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 22:30 Uhr ereignete sich ein weiterer Einbruch auf der Hartfeldstraße. An dem betroffenen Reihenhaus schlugen die unbekannten Personen die rückwärtige Tür ein und gelangten in das Objekt. Auch dort wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand Schmuck entwendet.

Zeugen, die verdächtige Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 in Verbindung setzen.

/eg Ref. (251008-0027/ 251007-2200)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell