Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lahnstein, für das Wochenende 12-14.09.2025

Lahnstein (ots)

Illegale Ablagerung von Altölkanistern

Im Rahmen von Reinigungsarbeiten wurden am Ahlerweg in Lahnstein, auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma Avient, mehrere illegal abgestellte Altölkanister entdeckt. Insgesamt beläuft sich die Menge des aufgefundenen Altöls auf etwa 75 Liter. Ein strafbares Umweltvergehen ist nicht auszuschließen. Hinweise zu möglichen Verursachern nimmt die Polizeiinspektion Lahnstein entgegen.

Verkehrsunfallflucht an Verkehrsinsel

Am Morgen des 14.09. wurde an der Einmündung Ostallee/Burgstraße in Lahnstein eine Verkehrsunfallflucht festgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen, das sich auf einer Verkehrsinsel befindet. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Auch in diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Lahnstein um sachdienliche Hinweise.

Sachbeschädigung an Hauseingang

In der Nacht vom 12.09.2025, 21:00 Uhr, bis zum 13.09.2025, 01:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Lahnstein zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe eines Hauseingangs ein und entfernten sich anschließend unerkannt. Hinweise zu Tat oder Tätern werden von der Polizeiinspektion Lahnstein entgegengenommen.

"Fahrradfahrer" ohne Licht und unter Alkoholeinfluss auf der B42

Am Abend des 12.09.2025, gegen 23:30 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrradfahrer ohne Licht auf der B 42 gemeldet. Eine Streife konnte den Mann antreffen. Da dieser erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte, schob er sein Fahrrad. Um die Gefahr eines Fahrens unter Alkoholeinfluss zu verhindern, wurde das Fahrrad präventiv sichergestellt und der Mann von den Einsatzkräften mit dem Streifenwagen in das Stadtgebiet verbracht. Strafbare Handlungen lagen in diesem Fall nicht vor. Der Mann konnte sein Fahrrad am Folgetag wieder abholen.

Friedlicher Verlauf der Kirmes in Oberlahnstein

Am Wochenende fand im Bereich des Rheinufers in Oberlahnstein eine Kirmes statt. Diese wurde regelmäßig von gemeinsamen Streifen der Polizei und des Ordnungsamtes Lahnstein bestreift. Im Rahmen der Kontrollen konnten keinerlei Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten festgestellt werden. Insgesamt verlief die Veranstaltung sehr friedlich und ohne besondere polizeiliche Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell