Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beifahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Montag, gegen 17.20 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 249 aus Richtung Eigenrieden kommend in Fahrtrichtung Mühlhausen. Als er an einer Einmündung nach links abbiegen wollte und verkehrsbedingt warten musste, fuhr der von hinten herannahende 58-jährige Autofahrer auf. Die 72 Jahre alte Beifahrerin im vorausfahrenden Pkw erlitt leichte Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

