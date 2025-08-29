Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Lauenau (ots)

(HE) Am Donnerstag den 28.08.2025 ereignete sich in Lauenau auf der B442 gegen 8:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 43.Jähriger aus Preußisch Oldendorf befuhr mit seinem Skoda Octavia die BAB 2, Abfahrt Lauenau in Fahrtrichtung Hannover. Am Ende der Abfahrt beabsichtigte er, nach rechts auf die B442 in Richtung Bad Münder abzubiegen. Hierbei schätzte er die Verkehrssituation falsch ein, sodass es zu einem Zusammenstoß mit eine Lkw eines 56-Jährigen aus Süderholz kam, der die B442 in Richtung Bad Münder befuhr.

Der 43-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Sein Pkw war durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

