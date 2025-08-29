Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Bückeburg (ots)

(Gav) Die Polizei Bückeburg sucht Zeugen zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am Donnerstag, dem 28.08.2025, gegen 14:00 Uhr, im TWISTY-Modegeschäft in Bückeburg ereignete.

Die unbekannte Täterschaft entwendete die Geldbörse aus dem Einkaufstrolley einer 79-jährigen Bückeburgerin.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der 05722 28940 zu melden.

