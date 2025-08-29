PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Festnahme nach Diebstahl

Bad Nenndorf (ots)

(HE) Am Mittwoch den 27.08.2025 wurden gegen 14 Uhr zwei Diebstähle aus zwei Baustellenfahrzeugen an der Haster Straße in Bad Nenndorf gemeldet. Diese sollten sich zwischen 6:30 Uhr und 8:45 Uhr ereignet haben. Zeugen oder weitere Hinweise gab es nicht. Im Anschluss kam es zu mehreren Verwertungstaten einer entwendeten Bankkarte in unterschiedlichen Geschäften.

Nach umfänglichen Ermittlungen und einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Beamte der Polizei Bad Nenndorf gegen 16 Uhr einen tatverdächtigen 52-jährigen Mann aus Bad Nenndorf antreffen und festnehmen.

In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg wurden der 52-Jährige und seine Wohnung durchsucht. Dabei konnten die entwendeten Gegenstände aus den Baustellenfahrzeugen aufgefunden und sichergestellt werden.

Zudem wurden in der Wohnung des Beschuldigten weitere Ausweisdokumente aufgefunden, die anderen Diebstählen zugeordnet werden konnten.

Der 52-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Delikte vor Gericht verantworten.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

