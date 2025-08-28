PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Nienburg: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Nienburg/Weser (ots)

(Deg) Am Donnerstagnachmittag ist es im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 15:45 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der Verdener Landstraße und der Hannoverschen Straße in Nienburg gekommen. Der Fahrzeugführer des schwarzen Audi A4 Avant befuhr dabei die B 215 aus Heemsen kommend in Fahrtrichtung Nienburg mit erhöhter Geschwindigkeit, überholte mehrfach innerorts, missachtete das Rotlicht von Lichtzeichenanlagen und gefährdete unter anderem dadurch Fußgänger an Fußgängerüberwegen. Explizit ist es zu Gefährdungen auf der Verdener Landstraße bei dem Fußgängerüberweg auf Höhe des Kreisverkehrs der dortigen Wassermühle, sowie auf der Hannoverschen Straße Ecke Lehmwandlungsweg bei der dortigen Bedarfsampel gekommen.

Zeugen und Hinweisgeber, sowie durch das Verhalten gefährdete Personen, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021/92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 Nienburg/Weser
Telefon: 05021/92120
E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

