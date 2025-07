POL-PDWIL: Schlägerei am Moselufer Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots) - Am 30.06.2025, gegen 19:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues über einen Brand in einem Modehaus in Bernkastel-Kues in Kenntnis gesetzt. Bei dem Brand in einer Zwischendecke wurden keine Personen verletzt. Die Löschmaßnahmen dauern derzeit noch an. Es sind mehrere Wehren im Einsatz. Die L47 (Brücke Bernkastel-Kues) bleibt für die Dauer der Löschmaßnahmen für den Verkehr ...

