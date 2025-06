POL-PDWIL: rassistische Beleidigung vor Aldi-Filiale

Prüm (ots) - Am Montag, den 30.06.2025, gegen 10:20 Uhr, ereignete sich in der St.-Vither-Straße in Niederprüm ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 71 Jahre alter Radfahrer kollidierte mit dem PKW eines 44 Jahre alten Fahrzeugführers. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren der Rettungsdienst sowie die ...

