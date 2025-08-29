PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Nienburg (ots)

(Gav) Die Polizei Nienburg sucht nach Zeugen zu einer Körperverletzung, die sich am Dienstag, dem 26.08.2025, gegen 20 Uhr, in Nienburg ereignete.

Der bislang unbekannte Täter schlug einem 16-jährigen Nienburger ins Gesicht, als dieser mit seinem E-Scooter den Radweg der Verdener Landstraße auf Höhe der Bahnunterführung ordnungsgemäß befuhr.

Der Beschuldigte soll unter Alkoholeinfluss gestanden und sich in Richtung Hansastraße entfernt haben.

Der Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

