Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Obernkirchen (ots)

(Thi) Die Polizei Obernkirchen sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Geldbörsendiebstahl zum Nachteil eines 90-Jährigen aus Obernkirchen.

Dem Anzeigeerstatter wurde während seines Einkaufs in einem örtlichen Discounter an der Neumarktstraße 47 seine Geldbörse aus der mit Reißverschluss verschlossenen Jackentasche entwendet.

Der Diebstahl ereignete sich am Donnerstag den 28.08.2025 zwischen 11 und 11:10 Uhr.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Obernkirchen unter der 05724-958860 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

