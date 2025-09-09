PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl aus Mobiltelefongeschäft

Andernach (ots)

Am 09.09.2025, gegen 13:49 Uhr, betraten zwei männlichen Personen die Filiale eines Mobiltelefongeschäft in der Bahnhofstraße in Andernach. Dort rissen die unbekannten Täter jeweils zwei Ausstellungsgeräte aus ihrer Befestigung und flüchteten im Anschluss in Richtung der Straße "Am Stadtgraben". Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die beiden Personen dort in einen bislang unbekannten PKW eingestiegen sein, welcher von einem unbekannten Dritten geführt wurde. Das Fluchtfahrzeug entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen hiesiger Dienststelle zur Identifizierung der Tatverdächtigen dauern an. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach (02632 - 9210), zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
PHK'in Eul
02632-9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

