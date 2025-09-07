PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung am Fahrzeug in Kaltenengers, Rheinuferstraße

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Am Sonntag, den 07.09.2025, zerkratzte der unbekannte Täter zwischen 10.00 Uhr und 14.45 Uhr den PKW des Geschädigten (auffälliger roter Jeep Compass mit weißem Sternenblem) auf der gesamten Beifahrerseite in Kaltenengers in der Rheinuferstraße. Durch die Beschädigung entstand ein hoher Sachschaden.

Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen zum Tatzeitpunkt vor Ort wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Andernach unter 02632-9210 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
(ggf. Ansprechpartner einfügen)

Telefon: 02632-921-0
PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy
E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

