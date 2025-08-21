PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versuchter Pkw-Diebstahl durch Minderjährige - Tatverdächtiger gestellt

Rostock (ots)

Am 20.08.2025, gegen 22:50 Uhr, meldete ein Zeuge aus Evershagen der Polizei, dass er Sehen könne, wie Personen im Bereich des Martin-Andersen-Nexö-Rings versuchen würden, das Fahrzeug einer Carsharing-Firma zu entwenden.

Die umgehend eingesetzten Polizeikräfte konnten das betreffende Fahrzeug wenig später im Nahbereich der Knud-Rasmussen-Straße feststellen. Der Pkw bewegte sich zu diesem Zeitpunkt mit sehr geringer Geschwindigkeit fort. Zwei Funkstreifenwagen positionierten sich vor und hinter dem Fahrzeug, sodass eine Weiterfahrt verhindert werden konnte.

Daraufhin öffnete ein augenscheinlich minderjähriger Junge die Beifahrertür und versuchte zu Fuß zu flüchten. Nach wenigen Metern gelang es den Beamten, den Jungen zu stellen. Bei ihm handelte es sich um einen 11-jährigen Deutschen aus Rostock.

Im Zuge der ersten Befragung gab der Junge an, dass er sich gemeinsam mit einem 14-jährigen Freund gewaltsam Zugang zu dem Carsharing-Fahrzeug verschafft und anschließend er sowie sein Freund das Fahrzeug geführt hatten. Kurz vor Eintreffen der Polizei habe sich der 14-jährige, deutsche Junge jedoch vom Tatort entfernt.

Bei dem 11-Jährigen fanden die eingesetzten Beamten zudem einen weiteren Fahrzeugschlüssel, der tags zuvor aus einem Lieferfahrzeug entwendet worden war. Der Elfjährige wurde an seine Erziehungsberechtigen übergeben.

Ob die beiden Tatverdächtigen auch für weitere ähnliche Taten aus dem Bereich in Betracht kommen, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

