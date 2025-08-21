Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Rostock Toitenwinkel

Rostock (ots)

Am Mittwochabend, den 20.08.2025, gegen 23:00 Uhr, meldete sich ein 18-jähriger Deutscher bei der Polizei und gab an von einer Gruppe Männern ausgeraubt worden zu sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Geschädigte zu diesem Zeitpunkt mit seinem E-Scooter die Salvador-Allende-Straße im Stadtteil Toitenwinkel, in Höhe einer dortigen Bank. Plötzlich sollen sich ihm sechs unbekannte Männer in den Weg gestellt haben.

Einer der Männer soll den 18-Jährigen aufgefordert haben, seine Wertgegenstände herauszugeben. Als dieser sich weigerte, soll es zu einem Gerangel gekommen sein, in dessen Verlauf einer der Tatverdächtigen eine Schreckschusswaffe gezogen haben soll und dem Geschädigten vorgehalten habe. Ein weiterer Mann soll den Geschädigten nach Wertsachen durchsucht haben. Die Tätergruppe soll unter anderem den E-Scooter sowie weitere Gegenstände entwendet haben und anschließend in unbekannte Richtung geflohen sein.

Zwei der Tatverdächtigen konnten durch den Geschädigten näher beschrieben werden:

Tatverdächtiger mit Schreckschusswaffe: - ca. 21 Jahre alt, - etwa 180 cm - groß, kurze Haare - Bekleidung: graue Trainingsjacke mit Reißverschluss, dazu passende graue Jogginghose.

Zweiter Tatverdächtiger (durchsuchte den Geschädigten):

- 19-21 Jahre alt - Bekleidung: dunkles Basecap, dunkelgrauer Pullover, schwarze Jogginghose

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Angaben zu den beschriebenen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de

