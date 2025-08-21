Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Plötzlicher Schwächeanfall führt zu Verkehrsunfall auf der BAB 24 bei Wittenburg

Wittenburg (ots)

Am 20.08.2025 kam es am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Wittenburg und Hagenow in Fahrtrichtung Berlin. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 67-jährige Fahrer eines Ford Kuga infolge eines Schwächeanfalls aus ungeklärter Ursache kurzzeitig das Bewusstsein, in dessen Folge er von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte er mehrmals mit den Außen- und Mittelschutzplanken und kam letztendlich auf der Überholspur zum Stehen. Mehrere Zeugen hielten daraufhin an und setzten den Notruf ab. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der 67-Jährige leichtverletzt ins Krankenhaus nach Hagenow gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die BAB 24 in Richtung Berlin bis ca. 21:00 Uhr gesperrt. Julia Schiller Polizeikommissarin Autobahn- & Verkehrspolizeirevier Stolpe

