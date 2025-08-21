PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Plötzlicher Schwächeanfall führt zu Verkehrsunfall auf der BAB 24 bei Wittenburg

Wittenburg (ots)

Am 20.08.2025 kam es am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr zu einem 
Verkehrsunfall auf der BAB 24 zwischen den Anschlussstellen 
Wittenburg und Hagenow in Fahrtrichtung Berlin.
Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 67-jährige Fahrer eines Ford
Kuga infolge eines Schwächeanfalls aus ungeklärter Ursache kurzzeitig
das Bewusstsein, in dessen Folge er von der Fahrbahn abkam. Dabei 
kollidierte er mehrmals mit den Außen- und Mittelschutzplanken und 
kam letztendlich auf der Überholspur zum Stehen. Mehrere Zeugen 
hielten daraufhin an und setzten den Notruf ab.
Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der 67-Jährige 
leichtverletzt ins Krankenhaus nach Hagenow gebracht. Das Fahrzeug 
war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.
Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.
Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die BAB 24 in Richtung Berlin 
bis ca. 21:00 Uhr gesperrt.

Julia Schiller
Polizeikommissarin
Autobahn- & Verkehrspolizeirevier Stolpe

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

