Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung, Fahrereigenschaft ungeklärt

Vallendar (ots)

Am Freitag, den 05.09.2025, gegen 22:55 Uhr konnten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bendorf nach Abschluss einer Verkehrsunfallaufnahme auf der B42 in Vallendar in einiger Entfernung einen Verkehrsunfall beobachten. Ein PKW befuhr die B42 in Fahrtrichtung Koblenz und überfuhr hierbei in der Ortslage Vallendar, auf gerader Strecke, eine Verkehrsinsel samt Verkehrsschild. Der PKW kam im Anschluss am rechten Fahrbahnrand zu stehen. Bei einer Nachschau der o.g. Einsatzkräfte konnten ein 39-jähriger Mann aus dem Bereich Neuwied, eine 35-jährige Frau aus dem Rhein-Lahn Kreis sowie das 8-jährige Kind der Frau unverletzt außerhalb des PKWs angetroffen werden. Der verunfallte PKW war stark beschädigt, die Airbags hatten ausgelöst. Eine Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt. Im Rahmen der Unfallaufnahme gaben beide volljährigen Beteiligten an, den PKW gefahren zu sein. Es konnte bei beiden Beteiligten Anzeichen auf Alkoholkonsum festgestellt werden. Da die Fahrereigenschaft im Rahmen der Ermittlungen vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wurde der verunfallte PKW durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen abgeschleppt und durch die Polizeiinspektion Bendorf sichergestellt. Es wurden bei beiden angeblichen Fahrzeugführern eine Blutprobe entnommen. Der Mann war außerdem nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Die Fahrerlaubnis der Frau wurde beschlagnahmt. Neben der Polizeiinspektion Bendorf waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Koblenz 1 sowie eine Diensthundeführerin im Einsatz. Die Ermittlungen hinsichtlich der Fahrereigenschaft dauern an.

