Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verfolgungsfahrt, Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

Bendorf (ots)

Am Freitag, gegen kurz vor 13:00 Uhr, sollte in der Hüttenstraße, durch Kräfte der Polizei Bendorf, ein silberner Pkw DB, mit BIN-Kennzeichen, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der mit 2 männlichen Personen besetzte Pkw, entzog sich zunächst der Kontrolle. Hierbei beschädigte er auf der Flucht mehrere am Fahrbahnrand abgestellte Pkw, die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. In der Folge wurde der abgestellte Pkw und in der Nähe zwei junge Männer, bei den polizeilichen Fahndungsmaßnahmen angetroffen. Bei beiden jungen Männern (beide 18 Jahre alt) wurde eine Blutprobe durchgeführt. Der geführte Pkw DB wurde sichergestellt. Die am Pkw angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die die Flucht, die Personen im Fahrzeug gesehen haben, oder weitere Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder pibendorf@polizei.rlp.de, zu melden.

