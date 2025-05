Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auto auf dem Seitenstreifen der Autobahn 1 in Großenkneten abgestellt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Montag, 12. Mai 2025, ein Auto auf der Autobahn 1 in Großenkneten abgestellt. Es werden Zeugen gesucht.

Die Polizei wurde gegen 19:45 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass auf der Richtungsfahrbahn Bremen zwischen dem Parkplatz Engelmannsbäke und der Anschlussstelle Wildeshausen-West ein Auto auf dem Seitenstreifen stehen und es bereits zu Verkehrsbehinderungen kommen würde. Vor Ort fanden die Beamten einen blauen Kombi des Herstellers VW vor, an dem Kennzeichen aus der Hansestadt Bremen angebracht waren. Der Motorraum war bereits kalt, Personen befanden sich nicht mehr in der Nähe. Da am VW Unfallspuren erkennbar waren, ist von einem Abkommen von der Fahrbahn, einer Kollision mit den mittleren Schutzplanken und danach mit dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auszugehen.

Wer Angaben zu möglichen Insassen des Kombis (Bild) geben kann, wird gebeten, unter 04435/9316-0 Kontakt mit der Autobahnpolizei Ahlhorn aufzunehmen.

