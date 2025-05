POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Jade ist am Montag, 12. Mai 2025, gegen 14:30 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Eine 69-jährige Frau aus Kaiserslautern war mit einem SUV auf der Bäderstraße in Richtung Diekmannshausen unterwegs und wollte in Sehestedt nach links auf ein Grundstück fahren. Dabei ...

