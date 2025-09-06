PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Simmern - massiver Schwelbrand in einem innerstädtischen Gastronomiegebäude

Kirchberg/Hunsrück (ots)

Am 06.09.2025 gegen 00:25 h kam es in Kirchberg/Hsr. zu einem Schwelbrand mit massiver Rauchentwicklung in einem mehrstöckigen Gastronomiegebäude, welches sich in der eng bebauten Innenstadt befindet. Mehrere Anwohner stellten zunächst ein brandtypisches "Knistern" fest und verständigten daraufhin die Rettungsleitstelle. Durch das schnelle Eingreifen der entsendeten Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Kirchberg konnte der Ausbruch eines Feuers und somit ein Übergriff auf die unmittelbaren Nachbargebäude verhindert werden. Im Inneren des Brandobjekts mussten die Decken großflächig geöffnet werden. Zeitweise waren bis zu 70 Feuerwehrkräfte vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzten 100.000 - 150.000 Euro. Es kam zu keinem Personenschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Simmern

Bingener Str. 14
55469 Simmern
Telefon: 06761/921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

