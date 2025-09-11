Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand in Andernach

Andernach (ots)

Am 11.09.2025 gegen 15:15 Uhr wurde der Polizeiinspektion Andernach über die Rettungsleitstelle Koblenz ein Brand in der Kurt-Schumacher-Straße in Andernach gemeldet.

Die Feuerwehr Andernach konnte bei Eintreffen am Brandort eine leichte Brandentwicklung auf einem Balkon feststellen, die schnell gelöscht war. Es wurden zwei Personen durch Rauchgasintoxikationen leicht verletzt. Zu einem Fremdschaden kam es nicht. Ersten Erkenntnissen zu Folge führte ein technischer Defekt auf einem Balkon zu dem Brand.

