BPOLI EBB: Mit Drogen über die Grenze

Zittau, Neugersdorf (ots)

25.07.2025 | 19:30 Uhr | Zittau 27.07.2025 | 15:05 Uhr | Neugersdorf 27.07.2025 | 20:50 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat im Rahmen ihrer Grenzkontrollen am vergangenen Wochenende drei Personen festgestellt, die mit kleinen Mengen Rauschgift aus Polen und Tschechien eingereist sind.

Am 25. Juli 2025 kontrollierten die Beamten um 19:30 Uhr am Grenzübergang Zittau Friedensstraße einen 26-jährigen Deutschen, der als Fahrgast in einem Reisebus aus Polen einreiste. Er hatte in seinem Rucksack in einem Marmeladenglas 4,5 Gramm Marihuana dabei. Am 27. Juli 2025 erschien um 15:05 Uhr auf der S 148 bei Neugersdorf ein aus Tschechien einreisender Autofahrer in der Grenzkontrollstelle der Bundespolizei. Der 32-jährige Deutsche hatte in einem Clipbeutel eine Marihuanadolde dabei. Am gleichen Tag reiste um 20:50 Uhr wieder in der Zittauer Friedensstraße eine 34-jährige deutsche Fahrradfahrerin ein. Sie hatte in einem Cliptütchen etwa 0,2 Gramm Crystal dabei.

In allen Fällen wurden die Drogen sichergestellt und Strafanzeigen geschrieben. Die gesetzlichen Freimengen für Cannabisprodukte gelten nicht für das Verbringen und die Einfuhr aus dem Ausland.

