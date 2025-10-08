PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Fahrer eines E-Scooters bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugensuche

Moers (ots)

Am Dienstag, den 07.10.2025, gegen 07:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 14-Jähriger verletzt wurde.

Der 14-Jährige näherte sich mit seinem E-Scooter der Querungshilfe am Ostring/ Wilhelm-Schroeder-Straße. Nachdem zwei Mädchen vor ihm bereits den Ostring gequert und die Mittelinsel erreicht hatten, wollte er nachfolgend die Straße queren um ebenfalls auf die Mittelinsel zu gelangen. Ein blauer Pkw VW T-Roc, der die zwei Mädchen zuvor passieren ließ, setzte seine Fahrt fort. Der 14-Jährige bremste stark um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Hierbei stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht.

Zeugen, die Angaben zum Pkw oder der Fahrzeugführerin machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter 02841-1710 in Verbindung zu setzen.

/eg Ref. 251007-1550

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

