POL-WES: Dinslaken - Absetzcontainer entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise
Dinslaken (ots)
In der Zeit von Freitag, den 26.09.2025, bis Dienstag, den 07.10.2025, entwendeten unbekannte Personen einen Absetzcontainer vom Güterbahnhof in Dinslaken an der Gerhard-Malina-Straße. Weiter befand sich darin noch eine Materialkiste mit diversem Zubehör.
Zum Aufladen des Containers ist der Einsatz eines Lkw oder Anhängers mit entsprechendem Haken notwendig.
Der Bereich des Güterbahnhofs wird durch eine Vielzahl von Firmen genutzt.
Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Containers geben können.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/622-0 entgegen.
