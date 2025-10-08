PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Absetzcontainer entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Freitag, den 26.09.2025, bis Dienstag, den 07.10.2025, entwendeten unbekannte Personen einen Absetzcontainer vom Güterbahnhof in Dinslaken an der Gerhard-Malina-Straße. Weiter befand sich darin noch eine Materialkiste mit diversem Zubehör.

Zum Aufladen des Containers ist der Einsatz eines Lkw oder Anhängers mit entsprechendem Haken notwendig.

Der Bereich des Güterbahnhofs wird durch eine Vielzahl von Firmen genutzt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Containers geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/622-0 entgegen.

/eg Ref. 251007-1403

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 12:45

    POL-WES: Wesel - Pkw vor Sportanlage entwendet - Zeugensuche

    Wesel (ots) - Am Dienstag den 07.10.2025, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Pkw auf dem Molkereiweg. Bei dem Pkw handelt es sich um ein schwarzes SUV der Marke Mercedes-Benz mit dem amtlichen Kennzeichen MO-OO8080. Der Mercedes-Benz ML 350 verfügt über ein Keyless Go System. Auffällig sind die am Fahrzeug ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 12:42

    POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Zeugensuche nach Einbruch in zwei Einfamilienhäuser

    Neukirchen-Vluyn (ots) - Im Ortsteil Vluyn brachen am 07.10.2025 in den Abendstunden unbekannte Personen in zwei Einfamilienhäuser ein. Auf dem Vluyner Südring ist in der Zeit von 17:45 Uhr bis 22:00 Uhr der Glaseinsatz der rückwärtigen Terrassentür einer Doppelhaushälfte eingeschlagen, und die Räumlichkeiten durchsucht worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 12:41

    POL-WES: Hamminkeln - Sattelzugmaschine kommt von der Straße ab und kollidiert mit Baum

    Hamminkeln (ots) - Am Dienstag, den 07.10.2025 gegen 06:30 Uhr, ereignete sich in Brünen ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Der Führer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger befuhr den Alten Rheder Weg aus Richtung Brünen kommend in Fahrtrichtung Rhede. Kurz vor der Einmündung Pollsche Heide kam das Gespann von der Fahrbahn ab und kollidierte im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren